Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ανέφερε σε δηλώσεις του πως οι «πράσινοι» τη νέα σεζόν θα είναι μια ομάδα που θα κερδίζει ξανά, με τον ίδιο να τονίζει πως οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.

Ο Εργκίν Αταμάν από την μέρα που ανέλαβε τα ηνία του Παναθηναϊκού δεν έχει κρύψει την επιθυμία του, το «τριφύλλι» να ξανά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε πως τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ξανά, με τον ίδιο μάλιστα να τονίζει πως οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες, με σύσσωμη την Ευρώπη να έχει περιέργεια για την πορεία που θα έχει τη φετινή χρονιά.

«Το προαίσθημά μου είναι διαφορετικό τώρα. Είναι συναρπαστικό για μένα να αρχίζω μια νέα σεζόν με μια νέα ομάδα. Μεγάλοι στόχοι, μεγάλες προσδοκίες από όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και ξέρω πως όλοι στην Ευρώπη είναι περίεργοι να δουν τον νέο Παναθηναϊκό. Νιώθω καλά, πάντα μου αρέσουν οι προκλήσεις. Θα δούμε, τι να πω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως θα κερδίσουμε, για άλλη μια φορά».

