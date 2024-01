Οι εκπλήξεις στο τένις γυναικών του Australian Open ήταν ήδη πολλές, αλλά πλέον έχουμε και μία απίστευτη “βόμβα”, με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ίγκα Σφιόντεκ να γνωρίζει τον αποκλεισμό, με ήττα 2-1 σετ ( 3-6, 6-3, 6-4) από τη 19χρονη Λίντα Νόσκοβα.

Στο ντεμπούτο της στο Australian Open, η Λίντα Νόσκοβα (Νο50), έχει “τρελάνει” τον κόσμο και πλέον προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του τουρνουά, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Κόντρα στο μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, η νεαρή Τσέχα Τενίστρια έκανε καταπληκτικό ματς και έριξε στο… καναβάτσο τη Σφιόντεκ και μάλιστα με ανατροπή.

Η πολωνή τενίστρια με τις 4 κατακτήσεις Γκραν Σλαμ την τελευταία διετία, δεν είχε καλό ρυθμό σε όλο το τουρνουά, αλλά προηγήθηκε στο ματς με τη Νόσκοβα, παίρνοντας το πρώτο σετ με 6-3. Ακολούθησε όμως μία απίστευτη… κατάρρευση, με τη 19χρονη αντίπαλό της να το εκμεταλλεύεται για να πάρει την ιστορική νίκη και πρόκριση για τους “16” του Australian Open.

An EPIC performance



Linda Noskova defeats World No.1 Swiatek in a three set thriller 3-6, 6-3, 6-4. She books her ticket into the fourth round! #AusOpen pic.twitter.com/WcXZW4uzkL