Αθλητικές μεταδόσεις με ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για τη Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για τα πλέι οφ της Super League. Στην Premier League κυριαρχεί το κλασικό ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ στο Ολντ Τράφορντ.
Αθλητικές μεταδόσεις
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Έλτσε La Liga
15:30 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Prime Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μίλαν Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson GBL
16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
17:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ Premier League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Serie A
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τελικός Τουρνουά Μαδρίτης
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια ACB Liga Endesa
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Elite League Βίκος- ΑΣ Παπάγου Τελικός Final Four
18:30 Novasports 4HD Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Βερόνα Serie A
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Super League
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Οβιέδο La Liga
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Miami Grand Pix 2026, Race Μηχανοκίνητα
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal
20:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντε Άκερ-Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών Τελικός Final 4
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal