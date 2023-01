Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στην Αυστραλία και θέλει να κατακτήσει το Australian Open. Ωστόσο τα πρώτα μηνύματα για τη σωματική του κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντικά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονήθηκε στη Rod Laver Arena, αντιμετωπίζοντας σε φιλικό παιχνίδι τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Σέρβος τενίστας δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον αριστερό μηρό που του παρουσιάστηκε στον ημιτελικό της Αδελαΐδας, μιας και αποχώρησε στο τέλος του πρώτου σετ (6-4 ο Ρώσος) και τη θέση του πήρε ο Ισπανός Πάμπλο Αντούχαρ.

Ο 35χρονος τενίστας αποχώρησε περισσότερο προληπτικά. Το σίγουρο είναι ότι θα αγωνιστεί στο Australian Open, αποτελώντας ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Novak’s Australian Open prep not quite going to plan. 😬#9WWOS #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/bZBPay1FIv