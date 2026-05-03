Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας οι νερατζούρι για 21η φορά

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ.

Η Ίντερ επικράτησε με 2-0 της Πάρμα στο Σαν Σίρο και βρίσκεται12 βαθμούς μπροστά από τη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της Serie A.

Είναι το τρίτο πρωτάθλημα που κατακτά η ομάδα του Μιλάνου στη δεκαετία που διανύουμε και το πρώτο για τον προπονητή της Κρίστιαν Κίβου. Τον Ρουμάνο που σίγουρα περιλαμβάνεται στους legends του συλλόγου, καθώς με τη φανέλα της Ίντερ έπαιξε τα τελευταία επτά χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και στον πάγκο των ακαδημιών της ξεκίνησε την προπονητική, πριν από επτά χρόνια.

Τον Φεβρουάριο του 2025 έφυγε για λίγους μήνες για να… σώσει την Πάρμα από τον υποβιβασμό και τον Ιούνιο επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του.

Η “χρυσή βίβλος” της Serie A

36 κατακτήσεις Γιουβέντους (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

21 κατακτήσεις Ίντερ (1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021, 2024, 2026)

19 κατακτήσεις Μίλαν (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011, 2022)

9 κατακτήσεις Τζένοα (1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924)

7 κατακτήσεις Προ Βερτσέλι (1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922), Μπολόνια (1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964), Τορίνο (1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976)

4 κατακτήσεις Νάπολι (1987, 1990, 2023, 2025)

3 κατακτήσεις Ρόμα (1942, 1983, 2001)

2 κατακτήσεις Φιορεντίνα (1956, 1969), Λάτσιο (1974, 2000)

1 κατάκτηση Καζάλε (1914), Νοβέζε (1922), Κάλιαρι (1970), Βερόνα (1985), Σαμπντόρια (1991)

*Ο τίτλος του 1927 αφαιρέθηκε από την Τορίνο

**Οι τίτλοι του 2005 και 2006 αφαιρέθηκαν από την Γιουβέντους, ο δεύτερος απονεμήθηκε στην Ίντερ