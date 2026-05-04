Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του

Καθησυχαστικές ήταν οι εξετάσεις του Σκωτσέζου θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε εκτάκτως από το Ολντ Τράφορντ, πριν τη σέντρα του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, εξαιτίας μίας αδιαθεσίας, αλλά τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό.

Λίγο πριν αρχίσει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ, έγινε γνωστό ότι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και προκάλεσε ανησυχία στους οπαδούς των “κόκκινων διαβόλων”, αλλά και στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

Ο 84χρονος Σκωτσέζος τεχνικός όμως, έκανε εξετάσεις και όλα έδειξαν καλά, με αποτέλεσμα να του δοθεί άμεσα εξιτήριο για να επιστρέψει σπίτι του, αφού δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει στο νοσοκομείο.

