Super League: Ξεκάθαρο φαβορί η ΑΕΚ, έμειναν 6 βαθμούς πίσω ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός

Η τρίτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να είναι ξανά η μεγάλη κερδισμένη, αφού “αγκάλιασε” τον τίτλο, απέχοντας πλέον 6 βαθμούς από τη δεύτερη θέση.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα από την 3η αγωνιστική των πλέι οφ, αν είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση “κόλλησε” στο 0-0 με τους πράσινους, παρότι αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Ερνάντεζ από το 20ο λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλησε να πάρει μεγάλα ρίσκα, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Για την ακρίβεια, η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες της να πάρει τη νίκη, αλλά στο τέλος “γλίτωσε” την ήττα από έναν ανεβασμένο Παναθηναϊκό που πάλεψε μέχρι το φινάλε για τους τρεις βαθμούς.

Οι πράσινοι αρκέστηκαν τελικά στον βαθμό της ισοπαλίας και γνωρίζουν από την τρίτη αγωνιστική ότι θα τερματίσουν στην τέταρτη θέση των πλέι οφ και θα αγωνιστούν από τον Ιούλιο στα προκριματικά του Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά το ντέρμπι της Τούμπας, μεγάλος κερδισμένος ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Οι Θεσσαλονικείς έχουν τους ίδιους βαθμούς με τους Πειραιώτες, αλλά υπερτερούν στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Οι δύο ομάδες έχουν λίγες ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου και το πιθανότερο είναι να παλέψουν για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Πολλά θα κρίνει το νέο μεταξύ τους ντέρμπι την ερχομένη Κυριακή (10/10/2026) στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

Κυριακή 10 Μαΐου 2026

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός