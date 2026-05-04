Πλέι οφ NBA: Ντιτρόιτ Πίστονς και Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά στην Ανατολή

Νίκες για τους γηπεδούχους στο 7ο παιχνίδι των πλέι οφ του NBA, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να “λυγίζουν” με 116-94 τους Ορλάντο Μάτζικ και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να επικρατούν με 114-102 των Τορόντο Ράπτορς.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν να επιστρέψουν από το 3-1 και να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Ανατολής στο NBA, φθάνοντας στο 4-3 επί των Ορλάντο Μάτζικ, χάρη σε φοβερό ματς των Τομπίας Χάρις και Κέιντ Κάνινγχαμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος τελείωσε το ματς με 30 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο ηγέτης των πρωτοπόρων της κανονικής περιόδου, είχε 32 πόντους και 12 ασίστ. “Πάλεψε” μόνος του για τους ηττημένους ο Πάολο Μπανκέρο με 38 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Εξίσου άνετη ήταν και η επικράτηση των Κλίβελαντ Καβαλίερς επί των Τορόντο Ράπτορς, αφού οι Καναδοί ήταν άστοχοι από το τρίποντο και η ομάδα του Οχάιο βρήκε επιθετικές λύσεις από πολλούς παίκτες της.

Άλεν και Μίτσελ είχαν από 22 πόντους, ενώ “διψήφιοι” ήταν και οι Χάρντεν, Στρους, Μόμπλεϊ και Μέριλ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπαρνς με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Μπάρετ είχε 23 πόντους, αλλά με 1/6 τρίποντα.

Οι Πίστονς θα αντιμετωπίσουν πλέον τους Καβαλίερς για μία θέση στους τελικούς της Ανατολής.