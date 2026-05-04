Με Ρόμα – Φιορεντίνα στη Serie A και Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League οι αθλητικές μεταδόσεις

Σημαντικά παιχνίδια στην ιταλική Serie A και την αγγλική Premier League περιλαμβάνει το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 4 Απριλίου 2025, με τα Ρόμα – Φιορεντίνα και Έβερτον Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζουν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας Πρωτάθλημα Α1 χάντμπολ γυναικών

17:00 Novasports Prime Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λάτσιο Serie Α

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership

21:30 Novasports Start Αλμερία – Μιράντες Β΄Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες LigaPortugal