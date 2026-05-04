Ίντερ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί παικτών και οπαδών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας

Με τη νίκη της με 2-0 επί της Πάρμα στη Serie A, η Ίντερ κατέκτησε και μαθηματικά το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας στην Ιταλία, προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς και στους δρόμους του Μιλάνο.

Με το σφύριγμα της λήξης στο Ίντερ – Πάρμα, οι παίκτες των “νερατζούρι” ξεκίνησαν το… πάρτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ιταλία, το οποίο και συνεχίστηκε μέχρι το πρωί.

Χιλιάδες φίλοι της Ίντερ βγήκαν στους δρόμους του Μιλάνο για να πανγυρίσουν με τη σειρά τους, την επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή της Serie A και προσέφεραν εντυπωσιακές εικόνες από το “γλέντι” του τίτλου.

Το “πάρτι” θα συνεχιστεί πια στη φιέστα για την κατάκτηση της Serie A.