Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Ο Βινίσιους διατήρησε τις ελάχιστες ελπίδες της «Βασίλισσας» για το πρωτάθλημα Ισπανίας

Στο -11 από την Μπαρτσελόνα βρέθηκε ξανά η Ρεάλ Μαδρίτης, με 4 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν
Ο Βινίσιους πανηγυρίζει κόντρα στην Εσπανιόλ / REUTERS/Bruna Casas

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με 2-0 από την έδρα της Εσπανιόλ και ετοιμάζεται για… τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ώστε να… αναβάλλει όσο μπορεί τη “στέψη” της στο πρωτάθλημα Ισπανίας.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, ο Βινίσιους Τζούνιορ σκόραρε δις για τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε λίγα λεπτά και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη επί της Εσπανιόλ, στην 34η αγωνιστική της “La Liga”.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 55o λεπτό με ωραίο τελείωμα μέσα στην περιοχή και “σφράγισε” το διπλό, με ένα δεύτερο γκολ με φοβερή ντρίμπλα και νέο ιδανικό πλασέ στο 66′. Η “Βασίλισσα” μείωσε έτσι ξανά τη διαφορά της από την Μπαρτσελόνα στους 11 βαθμούς και ελπίζει στο… θαύμα των τελευταίων αγωνιστικών στην Ισπανία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τους Καταλανούς στην επόμενη “στροφή” της “La Liga”, αλλά ακόμη και σε περίπτωση νίκης, θα χρειαστεί μία… αυτοκτονία ολκής από τους πρωτοπόρους για να “κλέψει” το πρωτάθλημα.

