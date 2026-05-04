Πλέι οφ NBA: «Κλείδωσαν» οι ομάδες των ημιτελικών σε Ανατολή και Δύση

Τα «ζευγάρια» που θα δώσουν τις ομάδες των τελικών του NBA
Ο Τάισον
Ο Τάισον πανηγυρίζει για τους Καβαλίερς / Reuters / Ken Blaze-Imagn Images

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τα δύο τελευταία “εισιτήρια” για τα ημιτελικά στην Ανατολή και έτσι συμπληρώθηκαν οι 4άδες και στις δύο Περιφέρειες του NBA.

Ντιτρόιτ Πίστονς και Κλίβελαντ Καβαλίερς θα “μονομαχήσουν” πλέον μεταξύ τους για μία θέση στον τελικό της Ανατολής, όπου και θα βρεθεί και ο νικητής του Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Αντίστοιχα, στη Δύση, οι πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ το έτερο “ζευγάρι” αποτελείται από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι “μάχες” των ημιτελικών του NBA θα κριθούν και πάλι στις τέσσερις νίκες, με την αυλαία να ανοίγει ξημερώματα της Τρίτης για την Ελλάδα, με το Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Τα «ζευγάρια» στα ημιτελικά του NBA

Ανατολή

Ντιτρόιτ Πίστονς – Κλίβελαντ Καβαλίερς

Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς

Δύση

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Λος Άντζελες Λέικερς

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

