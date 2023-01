Την πρόκριση του στα προημιτελικά του Australian Open πανηγύρισε ο Αντρέι Ρούμπλεφ, μετά τη συναρπαστική νίκη επί του Χόλγκερ Ρούνε στο match tie break του πέμπτου σετ.

Ο Ρώσος τενίστας, Αντρέι Ρούμπλεφ, επικράτησε 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(9) του 19χρονου Δανού, Χόλγκερ Ρούνε, και επιστρέφει στα προημιτελικά του Australian Open για δεύτερη φορά στην καριέρα του (2021).

O Ρούμπλεφ χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή, καθώς επέστρεψε από το 2-5 games στο καθοριστικό σετ και από το 0-5 στο match tie break, ενώ στο φινάλε πήρε τη νίκη με μία πολύ τυχερή επιστροφή που βρήκε στο φιλέ και προσγειώθηκε αργά και βασανιστικά στην πλευρά του Δανού.

Στα προημιτελικά ο Ρώσος τενίστας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Τζόκοβιτς – Ντε Μινόρ.

Amazing Andrey! @AndreyRublev97 comes from 0-5 down in the match tiebreak to defeat Holger Rune in a classic at Rod Laver Arena. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Ms3S4Vi4wN

Θέση στα προημιτελικά έκλεισε και ο Μπεν Σέλτον. Ο 20χρονος Αμερικανός τενίστας ζει το όνειρο του στη Μελβούρνη, στη μόλις δεύτερη συμμετοχή του σε Grand Slam.

Ο Σέλτον επικράτησε 6-7(5), 6-2, 6-7(4), 7-6(4), 6-2 του συμπατριώτη του και έδωσε συνέχεια στην παραμυθένια πορεία του στη Μελβούρνη, περιμένοντας πλέον στα προημιτελικά έναν εκ των Τόμι Πολ ή Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκουτ.

“@BenShelton‘s time is right now!”



He’d never been outside of the United States, now he’s a Grand Slam quarterfinalist!



The 20-year-old sees off countryman JJ Wolf 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2



Sport, eh… how good is it.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/7CKAQeBApv