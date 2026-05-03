Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Δυσκόλεψε η πρόκριση της Εθνικής πόλο γυναικών στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου

Η Εθνική πόλο των γυναικών ηττήθηκε από την Αυστραλία με 13-10 και τερμάτισε στην τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι η γαλανόλευκη θα παλέψει για την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου με την Ουγγαρία.

Δύσκολη καθίσταται πλέον η προσπάθεια της εθνικής πόλο γυναικών να πάρει την πρόκριση για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Στο τρίτο της παιχνίδι για τα προκριματικά της Division 1, που διεξάγονται στο Ρότερνταμ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 13-10 από την Αυστραλία, παίζοντας χωρίς την αρχηγό του, Ελευθερία Πλευρίτου, και με τον Αντώνη Βλοντάκη να εκτελεί χρέη πρώτου προπονητή, λόγω τιμωρίας του Χάρη Παυλίδη.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε την ελληνική ομάδα στην τελευταία θέση του Β΄ ομίλου και την “στέλνει” να παίξει για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το ένα και μοναδικό εισιτήριο που απομένει για τα τελικά του Σίδνεϊ. Η “γαλανόλευκη” θα μονομαχήσει ουσιαστικά για την προνομιούχο θέση με την Ουγγαρία, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο Δευτέρα (4/5, ο αγώνας είναι καταρχήν προγραμματισμένος για τις 3 μ.μ.). Την Τρίτη 5/5 θα ξαναπαίξει με την Αυστραλία, η οποία έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της στην τελική φάση (ως οικοδέσποινα), και την Τετάρτη 6/5 με την πιο αδύναμη Ιαπωνία.

Η εθνική έκανε γενικά ένα κακό παιχνίδι και είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκε μόλις μία φορά (5-4), στη δεύτερη περίοδο, χάρη σε γκολ της Τορνάρου. Η Αυστραλία απάντησε με τρία αναπάντητα τέρματα μέσα σε ενάμισι λεπτό, πήρε το προβάδισμα και δεν το έχασε έκτοτε, με την ελληνική ομάδα να έχει μέτρια ποσοστά στην παίκτρια παραπάνω και ένα χαμένο πέναλτι με την Ξενάκη στο τέταρτο οκτάλεπτο, ενώ κόστισε πολύ και η αποβολή της Μυριοκεφαλιτάκη με τρεις ποινές από την τρίτη περίοδο. Αν και στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου η Τορνάρου ισοφάρισε 8-8, οι “στίνγκερς” πέτυχαν ξανά δύο γρήγορα γκολ, στη συνέχεια ξέφυγαν 12-9 στις αρχές της τελευταίας περιόδου και κράτησαν τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 4-4, 2-3, 3-4, 1-2.

Διαιτητές: Σάιμπεν (Ουγγαρία), Μόλερ (Αργεντινή)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Αντώνης Βλοντάκης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Κρασσά, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Μπεκ Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι 1, Φασάλα 1, Χάλιγκαν 1, Γκριν, Α. Αντριους 3, Ντάλι 2, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 2, Κερνς 1, Τζάκοβιτς, Λόνγκμαν, Μίτσελ.