Αθλητικά

Μπενίτεθ μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους ποδοσφαιριστές»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Μπενίτεθ
Ο Μπενίτεθ στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία (0-0) με 10 παίκτες κόντρα στην ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δηλώνει ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο γεγονός ότι οι παίκτες του “πάλεψαν” ακόμη και με αριθμητικό μειονέκτημα και ζήτησε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να είναι περήφανοι, παρότι η ισοπαλία με την ΑΕΚ, άφησε την ομάδα του οριστικά 4η στα πλέι οφ της Super League.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

«Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών που βρέθηκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε νωρίς με αριθμητικό μειονέκτημα, οι ποδοσφαιριστές μου πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα.  

Αξίζαμε τη νίκη, είχαμε  τις ευκαιρίες, είχαν και οι αντίπαλοι τις ευκαιρίες τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα οπότε είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών μου. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους ποδοσφαιριστές, για όλα αυτά που έχουν πετύχει με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν περάσει αυτή η σεζόν».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
68
54
46
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo