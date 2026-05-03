Βαθμολογία Super League: Η ΑΕΚ πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, οριστικά τέταρτος ο Παναθηναϊκός – Δείτε φάσεις και γκολ

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη και της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, μιας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο +6 από τους δύο διεκδικητές του τίτλου.
Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και τον έπιασε στη δεύτερη θέση, έχοντας την ισοβαθμία κόντρα στους ερυθρόλευκους.
Τέσσερις βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια, την ώρα που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά τέταρτος και θα αγωνιστεί το καλοκαίρι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League
Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League
1. AEK 67
2. ΠΑΟΚ 61
3. Ολυμπιακός 61
4. Παναθηναϊκός 51
Η επόμενη αγωνιστική (4η)
Κυριακή 10 Μαΐου 2026
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός