Νίκολιτς μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Η ενέργειά μας δεν ήταν τόσο καλή, πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι τέλους»

Η ΑΕΚ πήρε βαθμό από τον Παναθηναϊκό με το 0-0 στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του για ένα διπλό που θα της χάριζε ουσιαστικά το πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις του μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στην Cosmote TV, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ομάδα του έμεινε από ενέργεια στο τέλος και τόνισε ότι θα πρέπει να “παλέψει” μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να φθάσει στην κατάκτηση του τίτλου της Super League.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Ο Παναθηναϊκός είχε την κόκκινη, είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα και ο Παναθηναϊκός κλείστηκε πίσω και αμύνθηκε χαμηλά. Δεν είχαμε λύσεις σε αυτό, χάσαμε κάποιες φάσεις. Η ευκαιρία του Βάργκα, το δοκάρι και άλλες φάσεις που είχαμε.

Είδατε τον Παναθηναϊκό ότι στο τέλος ήταν επικίνδυνος και μας απείλησε στις αντεπιθέσεις, η ενέργειά μας δεν ήταν τόσο καλή. Πήραμε στο τέλος έναν βαθμό, η διαφορά ανέβηκε στους έξι τρεις στροφές πριν από το φινάλε. Δεν είναι άσχημο. Υπήρχε αυτή η εφορία ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα δύο – τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, επειδή είχαμε το προβάδισμα.

Δεν είναι πραγματικότητα. Ίσως αυτή η πίεση ήταν υπερβολική σε μας, έχουμε τρεις αγωνιστικές ως το φινάλε. Τους μίλησα αλλά δεν ήταν αρκετό. Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, έχουν παίκτες με υπερηφάνεια, είναι ένα ντέρμπι. Είδατε πώς έδωσαν τη μάχη τους σήμερα. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική».