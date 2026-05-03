Ο Αντώνης Αντωνιάδης συγκίνησε στη Λεωφόρο: Ο θρύλος του Παναθηναϊκού στο πλευρό της ομάδας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Συγκίνηση για τον Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Τα χρόνια έχουν περάσει, ωστόσο ο Αντώνης Αντωνιάδης δεν αφήνει ποτέ μόνο τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό.

Ο θρύλος του τριφυλλιού, ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των εθνικών πρωταθλημάτων, βρέθηκε στη Λεωφόρο για το ντέρμπι των πράσινων με την ΑΕΚ και συγκίνησε με την παρουσία του.

Ακόμα και με το μπαστούνι στο χέρι, ο 80χρονος πλέον “Ψηλός” του Παναθηναϊκού πήγε στο γήπεδο και αποθεώθηκε από τους φίλους του τριφυλλιού.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το 1968 έως το 1978 και σε 222 αγώνες σκόραρε 177 φορές, είχε δίπλα του την κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη.