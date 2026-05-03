Άστον Βίλα – Τότεναμ 1-2: Σπουδαίο διπλό παραμονής για τα σπιρούνια στην Premier League

Η Τότεναμ έβγαλε αντίδραση την κρίσιμη στιγμή, πανηγύρισε τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην Άστον Βίλα και ανέβηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Η Τότεναμ κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της, στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της Premier League, με τη Γουέστ Χαμ να είναι πλέον σε δεινή θέση.
Η ομάδα του Λονδίνου μπήκε πολύ δυνατά στο «Βίλα Παρκ» και κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθεί το ημίωρο με τους Γκάλαχερ (12΄), Ρισάρλισον (25΄). Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, μείωσαν στην τελευταία φάση του αγώνα (Μπουεντιά), κι έτσι η ομάδα του Ντε Τσέρμπι πήρε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο.
Τα αποτελέσματα της Premier League
Λιντς-Μπέρνλι 3-1
(8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν – 71΄ Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0
(15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 83′ Ντάμσγκααρντ)
Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1
(12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90’+ Μπαρνς-61′ Χίσελγουντ)
Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1
(54′ Μπουένο-17′ Μουκιέλε)
Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0
(9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0
(10′ αυτ. Λέρμα, 30′ Κρουπί, 77′ Ράγιαν)
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2
(6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινο-47′ Σομποσλάι, 56′ Γκάκπο)
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2
(90+6΄ Μπουεντιά – 12΄ Γκάλαχερ, 25΄ Ρισάρλισον)
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5
Η βαθμολογία (σε 35 αγώνες)
Άρσεναλ 76 –Champions League–
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. –Champions League–
Μάντσεστερ Γ. 64
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπόρνμουθ 52
Μπρέντφορντ 51
Μπράιτον 50
Τσέλσι 48 -34αγ.
Φούλαμ 48
Έβερτον 47 -34αγ.
Σάντερλαντ 47
Νιούκαστλ 45
Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.
Λιντς 43
Νότιγχαμ Φόρεστ 39 -34αγ.
Τότεναμ 37
——————–
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 20 –Υποβιβάστηκε–
Γουλβς 18 –Υποβιβάστηκε–