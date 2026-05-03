Άστον Βίλα – Τότεναμ 1-2: Σπουδαίο διπλό παραμονής για τα σπιρούνια στην Premier League

Η Τότεναμ έβγαλε αντίδραση την κρίσιμη στιγμή, πανηγύρισε τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην Άστον Βίλα και ανέβηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Τότεναμ κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της, στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της Premier League, με τη Γουέστ Χαμ να είναι πλέον σε δεινή θέση.

Η ομάδα του Λονδίνου μπήκε πολύ δυνατά στο «Βίλα Παρκ» και κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθεί το ημίωρο με τους Γκάλαχερ (12΄), Ρισάρλισον (25΄). Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, μείωσαν στην τελευταία φάση του αγώνα (Μπουεντιά), κι έτσι η ομάδα του Ντε Τσέρμπι πήρε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο.

Τα αποτελέσματα της Premier League

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

(8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν – 71΄ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 83′ Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1

(12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90’+ Μπαρνς-61′ Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

(54′ Μπουένο-17′ Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0

(9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0

(10′ αυτ. Λέρμα, 30′ Κρουπί, 77′ Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2

(6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινο-47′ Σομποσλάι, 56′ Γκάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2

(90+6΄ Μπουεντιά – 12΄ Γκάλαχερ, 25΄ Ρισάρλισον)

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5

Η βαθμολογία (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 –Champions League–

Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. –Champions League–

Μάντσεστερ Γ. 64

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 52

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50

Τσέλσι 48 -34αγ.

Φούλαμ 48

Έβερτον 47 -34αγ.

Σάντερλαντ 47

Νιούκαστλ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Λιντς 43

Νότιγχαμ Φόρεστ 39 -34αγ.

Τότεναμ 37

——————–

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 –Υποβιβάστηκε–

Γουλβς 18 –Υποβιβάστηκε–