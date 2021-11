Η Μπάγερν Μονάχου έκανε τα εύκολα δύσκολα κόντρα σε μία χειρότερες ομάδες της Bundesliga, αλλά ένα γκολ του Λιρόι Σανέ προς το τέλος του αγώνα, της χάρισε τελικά τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Οι “Βαυαροί” χρειάστηκαν 71 λεπτά αγώνα για να “λυγίσουν” την προτελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά ο Σανέ με ένα φοβερό πλασέ από ασίστ του Μίλερ, έλυσε το… γόρδιο δεσμό και της χάρισε ένα σημαντικό τρίποντο.

Με αυτό, η Μπάγερν Μονάχου προσπέρασε ξανά την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην κορυφή της Bundesliga και βρέθηκε μόνη πρώτη με ένα βαθμό περισσότερο από τους Βεστφαλούς.

-Knock knock

-Who is it?

-Leroy sane

-Leroy sane who?

-Best winger in the world@leroy_sane pic.twitter.com/Nz09R9ClFA