Ναβάρο για το ΑΕΚ – Μάλαγα: «Υπερέχουν στη σκληρότητα, εμείς στο τρανζίσιον»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Μάλαγα στο Final Four του Basketball Champions League και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, Ίμπον Ναβάρο, μίλησε για την επικείμενη “μονομαχία” με την Ένωση.

Σε συνέντευξή του στην Opinion de Malaga, ο Ίμπον Ναβάρο αποθέωσε τον προπονητή της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ αναφέρθηκε και στα σημεία που ξεχωρίζουν τις δύο ομάδες, δείχνοντας που σκοπεύει να… χτυπήσει η Μάλαγα στο πρώτο ματς του Final Four του Basketball Champions League.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Μάλαγα

Για το συναπάντημα με την ΑΕΚ: “Πάλι… Είναι το πέμπτο μου Final Four και είναι η τρίτη φορά που τους αντιμετωπίζω στα ημιτελικά”.

Για την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Μπανταλόνα: “Νομίζω ότι οι τραυματισμοί των Τόμιτς και Μπιργκάντερ επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό αυτή τη σειρά. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα είχε συμβεί αν ήταν διαθέσιμοι. O Τόμιτς είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στο παιχνίδι της Μπανταλόνα”.

Για το αν θεωρεί τη Μάλαγα είναι φαβορί, λαμβάνοντας υπόψιν τις back to back κατακτήσεις: “Απολύτως όχι. Πέρυσι πίστευα ότι ήμασταν φαβορί για προφανείς λόγους, που έχω ήδη αναφέρει, παρά το γεγονός ότι παίζαμε με τη γηπεδούχο ομάδα στα ημιτελικά”.

Για την ΑΕΚ: “Είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Το σωστό ματσάρισμα απέναντι σε παίκτες όπως οι Γκρέι και Μπάρτλεϊ, θα είναι σημαντικό. Το πώς θα ελέγξουμε τον Νάναλι σε κρίσιμες στιγμές του ματς θα είναι επίσης σημαντικός. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική για το τελικό σκορ”.

Για το πού υπερέχει η ΑΕΚ: “Στo physicality και η εμπειρία του προπονητή τους”.

Για το πού υπερέχει η Μάλαγα: “Πιθανότατα στο παιχνίδι με πολύ transition”.