Ρεάλ Μαδρίτης: Στο «στόχαστρο» ο Κίλιαν Εμπαπέ για το ταξίδι του στην Ιταλία

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να μείνει φέτος χωρίς τίτλο και οι οπαδοί της “βράζουν” με την ομάδα, έχοντας στο “στόχαστρό” τους και τον Κίλιαν Εμπαπέ, ειδικά μετά το τελευταίο του ταξίδι στην Ιταλία.

Έχοντας αντιμετωπίσει και αρκετούς τραυματισμούς τη φετινή σεζόν, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έχει καταφέρει να ηγηθεί της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που έχει φέρει απογοήτευση στο εσωτερικό της ομάδας, αλλά και στους οπαδούς της.

Η νέα του εξόρμηση έτσι στην Ιταλία, με τη σύντροφο του, Έστερ Εσπόζιτο και η επιστροφή του στη Μαδρίτη μόνο λίγες ώρες πριν το ματς με την Εσπανιόλ, οδήγησε σε έντονη κριτική εναντίον του στην Ισπανία, παρότι είχε άδεια από την ομάδα, λόγω του τραυματισμού του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πάντως, ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς διάκριση στο Champions League, αλλά ούτε και στο ισπανικό πρωτάθλημα.