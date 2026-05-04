Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγραψε ιστορία για τον ΠΑΟΚ με το 8ο γκολ του κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1, στην 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αφού πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του και σκόραρε για 8η φορά κόντρα στους Πειραιώτες.

Για μία ακόμη φορά, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς… είδε Ολυμπιακό και “χτύπησε”, αφού είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με αντίπαλο τους Πειραιώτες στην Ελλάδα. Ο αρχηγός του “δικεφάλου του Βορρά” ξεπέρασε τους Ανέστη Αφεντουλίδη, Γιώργο Κούδα και Γιώργο Σκαρτάδο, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από τη Super League

Στην κορυφή των σκόρερ του ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό βρίσκεται πλέον ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς χάρη στο γκολ που σημείωσε την Κυριακή (3/5) απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το όγδοο του γκολ απέναντι στους Ερυθρόλευκους στις αναμετρήσεις των ομάδων και στις δύο έδρες. Με αυτό το γκολ ξεπέρασε τον Ανέστη Αφεντουλίδη, Γιώργο Κούδα και τον Γιώργο Σκαρτάδο, οι οποίοι έχουν από επτά τέρματα στα παιχνίδια τους με τον Ολυμπιακό.

Τα πέντε από τα γκολ του είναι σε εντός έδρας αναμετρήσεις και τα τρία σε παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ήταν φιλοξενούμενος. Τα περισσότερα τέρματα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ τα έχει ο Γιώργος Σκαρτάδος, ο οποίος μετρά έξι τέρματα εντός έδρας με τον Ολυμπιακό σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και ένα σε εκτός έδρας.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 21 αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό σε αγώνες πρωταθλήματος, με τους δέκα να είναι για την κανονική διάρκεια και τους έντεκα πλέον για τη διαδικασία των Playoffs. Στις τέσσερις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος δεν έχει σκοράρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ του Ζίβκοβιτς με τον Ολυμπιακό

18/4/2021 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 (2 γκολ)

5/11/2023 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-4 (1 γκολ)

4/5/2025 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 (2 γκολ)

12/5/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 (1 γκολ)

5/10/2025 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 (1 γκολ)

4/5/2026 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 (1 γκολ)