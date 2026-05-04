Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα κόντρα σε παίκτρια από τα προκριματικά και στο «βάθος» Ριμπάκινα στη Ρώμη

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στο “100άρι” τουρνουά της Ρώμης, με το έργο της να μοιάζει εύκολο στην πρεμιέρα, αλλά πολύ δύσκολο στη συνέχεια, αφού μπορεί να παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα στο δεύτερο γύρο.

Πιο συγκεκριμένα, η κληρωτίδα έφερε την Μαρία Σάκκαρη απέναντι σε παίκτρια που θα προκύψει από τα προκριματικά στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, αλλά αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα βρεθεί απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και νικήτρια του φετινού Australian Open, είναι από τα φαβορί για τον τίτλο στη Ρώμη, αλλά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έδειξε φέτος και κόντρα στην Ίγκα Σφιόντεκ, ότι δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο. Αν περάσει έτσι από τον πρώτο γύρο, θα ετοιμαστεί για… τιτανομαχία με την 27χρονη Καζάκα τενίστρια.