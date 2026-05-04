Μονακό – Ολυμπιακός: Χωρίς τον Άλφα Ντιαλό οι Μονεγάσκοι στο τρίτο ματς των πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο Τρίτη (05/05/26, 20:45) τη Μονακό για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τους Μονεγάσκους να αντιμετωπίζουν νέο πρόβλημα τραυματισμού, με τον Άλφα Ντιαλό.

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό έχουν περιορίσει το ρόστερ της ομάδας, το οποίο καλείται πλέον να αντιμετωπίσει και τον τραυματισμό του Άλφα Ντιαλό, ενόψει του τρίτου αγώνα με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ της Euroleague και ενώ οι Πειραιώτες βρίσκονται ήδη στο 2-0 εναντίον τους.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς των Μονεγάσκων στη Γαλλία και θα μείνει εκτός από το τρίτο ματς με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, για το οποίο δεν υπολογίζεται ούτε ο Νίκολα Μίροτιτς.

Πιο συγκεκριμένα, για τα προβλήματα της ομάδας μίλησε ο βοηθός προπονητή της Μονακό και ανέφερε τα εξής: «Ο Άλφα Ντιαλό θα λείψει για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Για τον Ντάνιελ Τάις, περιμένουμε μια νέα γνώμη, για να δούμε αν μπορεί να παίξει την Τρίτη. Ο Μίροτιτς θα λείψει επίσης για αρκετές εβδομάδες, ενώ τον Μπεγκάριν, θα τον έχουμε πίσω την Τρίτη στην Euroleague».