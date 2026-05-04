Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο “1000άρι” τουρνουά της Ρώμης, με την κλήρωση να βγάζει απέναντί του, τον Τόμας Μάχατς για τον πρώτο γύρο ιταλικού Όπεν.

Έχοντας υποχωρήσει πλέον αρκετά στην παγκόσμια κατάταξη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δύσκολους αντιπάλους από τον πρώτο γύρο των τουρνουά της ATP και τοι ίδιο ισχύει και στη Ρώμη, όπου ο Τόμας Μάχατς θα είναι το φαβορί στη μεταξύ τους “μονομαχία”, ως Νο41 του κόσμου.

Οι δύο τενίστες είχαν βρεθεί μάλιστα αντίπαλοι στο πρόσφατο Australian Open, με τον Τσέχο τενίστα να παίρνει τη νίκη με 3-1 σετ, αποκλείοντας τον Έλληνα πρωταθλητή από τον πρώτο γύρο του αυστραλιανού Γκραν Σλαμ.

Από τη νέα “μάχη” τους στη Ρώμη δε, ο νικητής θα πάρει το “εισιτήριο” για το δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου και θα περιμένει ήδη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.