Η Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψε τη φανέλα της για τη σεζόν 2026-27

Η Μπάγερν Μονάχου παρουσίασε τη νέα φανέλα της για τη σεζόν 2026-27 και προανήγγειλε ότι θα κάνει… ντεμπούτο από φέτος, στο δεύτερο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Chmapions League.

Μετά τη ματσάρα στο Παρίσι, η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν με στόχο την ανατροπή του 5-4 του πρώτου αγώνα, ώστε να πάρει την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Champions League και οι παίκτες της θα εμφανιστούν στη ρεβάνς της “Βαυαρίας”, με τη νέα φανέλα της ομάδας.

Η ενημέρωση από την Μπάγερν Μονάχου

“Η σκηνή δύσκολα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη: όταν η Μπάγερν αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στον καθοριστικό επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League στο Allianz Arena στις 6 Μαΐου, η εντός έδρας φανέλα της adidas 2026/27 θα κάνει το ντεμπούτο της.

Κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, μπροστά στους δικούς της οπαδούς και με μια θέση στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης στο προσκήνιο, οι πρωταθλητές Γερμανίας θα βγουν στο γήπεδο με μια νέα εμφάνιση – έτοιμοι για μια από εκείνες τις αξέχαστες βραδιές.

Σε αυτό το ξεχωριστό παιχνίδι, οι Τζόσουα Κίμιχ, Μίκαελ Ολίσε, Χάρι Κέιν και η υπόλοιπη ομάδα θα φορέσουν μια φανέλα που αντιπροσωπεύει όλα όσα αντιπροσωπεύει ο σύλλογος: αυτοπεποίθηση, αύρα και απόλυτη νικηφόρα νοοτροπία.

Σε έντονο κόκκινο και λευκό, η νέα εντός έδρας φανέλα συνδυάζει την παράδοση με ένα μοντέρνο, εντυπωσιακό σχέδιο – φτιαγμένο για υπέροχες στιγμές”.