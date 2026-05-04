ΑΕΚ: Ανησυχία για τον Θωμά Στρακόσα, είχε ενοχλήσεις μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ πήρε την ισοπαλία με 0-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και είναι “αγκαλιά” με τον τίτλο στη Super League, αλλά ανησυχεί πλέον για τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόσα.

Λίγο πριν το φινάλε του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ο Θωμάς Στρακόσα τραυματίστηκε σε επέμβαση σε σουτ του Άνταμ Τσέριν και χρειάστηκε το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης για να ολοκληρώσει το ματς της Super League.

Ο Αλβανός τερματοφύλακας είχε όμως ενοχλήσεις και μετά το τέλος του ντέρμπι, με αποτέλεσμα στην ΑΕΚ να περιμένουν πλέον τις εξετάσεις του, για το μέγεθος του προβλήματος και το ενδεχόμενο απουσίας του στη συνέχεια των πλέι οφ.