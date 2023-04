Η Σάλκε ηττήθηκε με 3-0 στην έδρα της, από τη φορμαρισμένη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Bundesliga, αλλά το παιχνίδι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, εξαιτίας ενός τραγικού γεγονότος.

Ένας οπαδός της Σάλκε κατέρρευσε τις αισθήσεις, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε ότι πέθανε στην κερκίδα, παρά τις πρώτες βοήθειες που του προσφέρθηκαν αμέσως, από το ιατρικό τιμ του γηπέδου.

«Όντας συντετριμμένοι, αναφέρουμε ότι ένας οπαδός κατέρρευσε στη νότια κερκίδα σήμερα και πέθανε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης. Οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη», τόνισε σε σχετική ανακοίνωση η Σάλκε.

We are devastated to report that a fan collapsed in the south stand today and passed away despite attempts at resuscitation.



Our thoughts are with their friends and family. Rest in peace. pic.twitter.com/63XbypfTpG