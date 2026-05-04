Μονακό – Ολυμπιακός: «Νοσοκομείο» οι Μονεγάσκοι, οριστικά εκτός και ο Ντάνιελ Τάις

Η Μονακό προετοιμάζεται για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τρίτη (05/05/26, 20:45, Live από το Newsit.gr), έχοντας σημαντικά προβλήματα τραυματισμών.

Μετά τον Άλφα Ντιαλό και ο Ντάνιελ Τάις δεν είναι τελικά σε θέση να αγωνιστεί στο Μονακό – Ολυμπιακός, με τους ελλιπείς Μονεγάσκους να είναι πλέον… αποδεκατισμένοι ενόψει του τρίτου αγώνα με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται ήδη στο 2-0 κόντρα στη Μονακό και ψάχνουν μία ακόμη νίκη για να προκριθούν στο Final Four, την οποία και θα διεκδικήσουν κόντρα σε 8 παίκτες πια, αφού δεν έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του, ούτε ο Νίκολα Μίροτιτς.

Οι διαθέσιμοι παίκτες για τη Μονακό: Οκόμπο, Τάρπι, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς, Μπλόσομγκεϊμ, Μπεγκαρίν, Χέιζ.