Επική ατάκα Έντρικ: «Θα πάω όπου μου πει ο Θεός και η γυναίκα μου»

Ο Έντρικ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Λιόν, ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, τόνισε ότι θα αποφασίσει ο Θεός και η γυναίκα του.

Παρότι δεν έχει κλείσει ακόμη τα 20 του χρόνια, ο Έντρικ είναι παντρεμένος και φαίνεται ότι η σύζυγός του είναι αυτή που αποφασίζει και για την καριέρα του, αφού ο Βραζιλιάνος στράικερ της Λιόν άφησε σε εκείνη την απόφαση για την επιστροφή του ή όχι, στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έντρικ ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: “Είναι όπως λέω πάντα. Αν είναι γραφτό να μείνω εδώ, αν είναι γραφτό να επιστρέψω στη Ρεάλ, αν είναι γραφτό να πάω κάπου αλλού, θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός. Ό,τι λέει ο Θεός και η γυναίκα μου. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αλλά αυτό είναι όλο, θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός να κάνω, ό,τι βάζει ο Θεός στο κεφάλι της γυναίκας μου”.