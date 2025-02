Champions League: O Εμπαπέ διέλυσε την Μάντσεστερ Σίτι στέλνοντας την Ρεάλ στα νοκ – άουτ, 7 γκολ η Παρί Σεν Ζερμέν, προκρίθηκε η Αϊντχόφεν

Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Ζεν Ζερμέν έκλεισαν το εισιτήριο τους για τους «16» στο Champions League, καθώς «μπλάνκος» και Παριζιάνοι κέρδισαν εντός έδρας τις Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 και Μπρεστ με 7-0 αντίστοιχα και πλέον περιμένουν να μάθουν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στα νοκ – άουτ της διοργάνωσης.

Οι 16 ομάδες που θα βρεθούν στην αρένα των νοκ – άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο ποδόσφαιρο, το UEFA Champions League έγιναν γνωστές! Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το 3-2 στην Αγγλία, κέρδισε και εντός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι με 3-0, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι «μπλάνκος» να περάσουν πιο εύκολα από ότι έδειχναν τα προγνωστικά στην επόμενη φάση, απέναντι στους «πολίτες» οι οποίοι συνεχίζουν την πολύ άσχημη πορεία τους εντός και εκτός συνόρων!

Από την πλευρά της η Παρι Σεν Ζερμέν σταμάτησε στα 7 γκολ απέναντι στην Μπρεστ, με τους γηπεδούχους σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα να προκρίνονται με το εξωφρενικό 10-0 στους «16». Νωρίτερα στην Βεστφαλία, η Ντόρτμουντ έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Σπόρτιγνκ Λισαβόνας, με τους Γερμανούς έχοντας προίκα το 3-0 του πρώτου αγώνα, να προκρίνονται χωρίς να εντυπωσιάσουν το κοινό τους στην επόμενη φάση.

Στην παράταση οδηγήθηκε ο αγώνας Αϊντχόφεν – Γιουβέντους, με τους Ολλανδούς να κερδίζουν στην κανονική διάρκεια 2-1 και να ισοφαρίζουν το σκορ του πρώτου αγώνα. Στον έξτρα χρόνο οι γηπεδούχοι ήταν πιο διψασμένοι, πέτυχαν άλλο ένα γκολ και με συνολικό σκορ 3-1 πέρασαν στα νοκ – άουτ.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε 3 γκολ, η Ρεάλ Μαδρίτης ισοπέδωσε 3-0 την Μάντσεστερ Σίτι στον επαναληπτικό των δυο ομάδων στο «Santiago Bernabéu».

Οι «μερένχες» αντιμετώπισαν το… φάντασμα της Σίτι, η οποία δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο, με τους Μαδριλένους σε συνδυασμό με τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 3-2 να προκρίνονται με άνεση στα νοκ – άουτ του Champions League.

Ο Εμπαπέ ο οποίος ήταν σε εκπληκτικό βράδυ σκόραρε στο 4΄, 33΄ και 61΄με την Ρεάλ να χάνει σε όλο το παιχνίδι ότι θέλει, μια Μάντσεστερ Σίτι η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα την… μηχανή που ήταν τα προηγούμενα χρόνια με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Κάρλο Αντσελότι παρά τις πολλές απουσίες της ομάδας του, είδε τους ποδοσφαιριστές των «μερένχες» να κυριαρχούν από την αρχή έως το τέλος του αγώνα, με την Σίτι να σκοράρει στο 90+2΄το γκολ της παρηγοριάς, σε ένα βράδυ που ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα θέλει να ξεχάσει.

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπρεστ 7-0

7 γκολ με 7 διαφορετικούς σκόρερ για την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Μπρεστ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρέθηκε σε εκπληκτικό βράδυ και δεν σταμάτησε να σκοράρει κόντρα σε μια αδύναμη ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε την παρθενική της παρουσία στο Champions League με εφιαλτικό τρόπο.

Ο Μπαρκολά στο 20΄έκανε το 1-0, με τον Κβαρατσχέλια στο 39΄να διπλασιάζει τα γκολ των γηπεδούχων. Στο 59΄ο Βιτίνια έκανε το 3-0, με τον Ντουέ στο 64΄και τον Νούνο Μέντες στο 69΄να ανεβάζουν το δείκτη του σκορ στο 5-0.

Παρόλα αυτά, ο Λουίς Ενρίκε και οι ποδοσφαιριστές του δεν είχαν διάθεση για fair play, με την Παρί να σκοράρει άλλες δυο φορές! Στο 76΄ο Γκονζάλο Ράμος έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μαγιούλου στο 86ο λεπτό!

Αυτό το 7-0 έδωσε στην Παρί Σεν Ζερμέν την πρόκριση στους «16» του Champions League εκεί που θα βρει απέναντι της μια εκ των Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα.

Ντόρτμουντ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0

Η Ντόρτμουντ θα βρίσκεται στην επόμενη φάση του Champions League, με τους Βεστφαλούς σε ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις και χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό να μένουν στο 0-0, με αποτέλεσμα να προκρίνονται στους «16» της διοργάνωσης.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες. Ο Ζάμπιτσερ απείλησε με δυνατό σουτ στο 28′, αλλά ο τερματοφύλακας Σίλβα μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 45+1′, ο Ζάμπιτσερ είχε νέα ευκαιρία, όμως, και πάλι δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο μέρος, η Ντόρτμουντ μπήκε πιο δυναμικά και στο 57′ κέρδισε πέναλτι, όταν ο Σίλβα ανέτρεψε τον Αντεγιέμι.

Ο Γκιριασί ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά αστόχησε, διατηρώντας το σκορ στο 0-0. Στο 73′, η Ντόρτμουντ πέτυχε γκολ με τον Εμρέ Τσαν, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR, το τέρμα ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

Αϊντχόφεν – Γιουβέντους 3-1

Η Αϊντχόφεν ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στους «16» του Champions League, νικώντας 3-1 στην παράταση τη Γιουβέντους και ανατρέποντας την ήττα 2-1 του πρώτου αγώνα στο Τορίνο! Το σκορ «άνοιξε» στο 53′ ο Ίβαν Πέρισιτς, με την Γιουβέντους να ισοφαρίζει με εκπληκτικό σουτ του Τίμοθι Γουεά στο 63΄, σε μια φάση που ελέγχθηκε από VAR.

Το 1-1 δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 74′ η Αϊντχόφεν με τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι να σκοράρει έκανε το 2-1 και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση! Εκεί στο 98′ ο Ράιαν Φλαμίνγκο πέτυχε το «χρυσό» γκολ για τους Ολλανδούς, με το 3-1 να μένει έως το τέλος. Η Γιουβέντους πίεσε, είχε δοκάρι με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, αλλά δεν κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι, με την Αϊντχόφεν να παίρνει μια σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση του συναρπαστικού φετινού Champions League!

Το πανόραμα των playoffs στο Champions League

Πρώτοι αγώνες

Μπρεστ-Παρί 0-3

Σπόρτινγκ-Ντόρτμουντ 0-3

Γιουβέντους-Αϊντχόφεν 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ 2-3

Μπριζ-Αταλάντα 2-1

Σέλτικ-Μπάγερν 1-2

Μονακό-Μπενφίκα 0-1

Φέγενορντ-Μίλαν 1-0

Οι ρεβάνς

Μίλαν-Φέγενορντ 1-1

Μπενφίκα-Μονακό 3-3

Αταλάντα-Μπριζ 1-3

Μπάγερν-Σέλτικ 1-1

Ντόρτμουντ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ 7-0

Αϊντχόφεν-Γιουβέντους 3-1

Οι διασταυρώσεις στους «16»

Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα VS Παρί ή Μπενφίκα

Άρσεναλ ή Ίντερ VS Γιουβέντους-Αϊντχόφεν-Γιουβέντους ή Φέγενορντ

Ατλέτικο Μαδρίτης ή Λεβερκούζεν VS Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν

Λιλ ή Άστον Βίλα VS Μπριζ ή Ντόρτμουντ

Η Κλήρωση για τους «16» θα γίνει την Παρακσευή 21 Φεβρουαρίου, με τους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για τις 4/5 & 11/12 Μαρτίου.