Οι oπαδοί της Μαρσέιγ πανηγύρισαν έξαλλα στο Παλιό Λιμάνι της Μασσαλίας την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από την Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Champions League.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 στον τελικό από την Μπάγερν.

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας ήταν απογοητευμένοι στο Παρίσι, σε αντίθεση με αυτούς της Μαρσέιγ που πανηγύρισαν στη Μασσαλία την αποτυχία των Παριζιάνων.

Οπαδοί της Μαρσέιγ βγήκαν στους δρόμους και πανηγύρισαν στο Παλιό Λιμάνι της πόλης έξαλλα την ήττα της Παρί. “Που είναι οι Παριζιάνοι”, φώναζαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ.

Δείτε τους πανηγυρισμούς:

Marseille erupts as PSG lose the Champions’ League final: “Where are all the Parisians now?” pic.twitter.com/YGrr0ihBOv