ΑΕΚ – Ρίτας: Το «τρελό» τρίποντο του Λουκόσιους που έστειλε τον τελικό του BCL στην παράταση

Η τρίποντο “μαχαιριά” του Σιμόνας Λουκόσιους στα 19,2” πριν τη λήξη του τελικού του BCL ήταν αυτή που “πλήγωσε” την ΑΕΚ, διαμόρφωσε το 80-80 για την Ρίτας και έστειλε το ματς στην παράταση.

Το τρίποντο αυτό του Σιμόνας Λουκόσιους της Ρίτας ήταν το 6ο του μέχρι εκείνο το σημείο στον τελικό του BCL, κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα πήρε τάιμ άουτ για την τελευταία επίθεση της ΑΕΚ, με τον Λεκαβίτσιους να αστοχεί σε λέι απ, που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στην Ένωση και τον τελικό του BCL να οδηγείται στην παράταση.