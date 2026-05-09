Χάος στο Σλάβια – Σπάρτα: Απίστευτο ντου οπαδών με φωτοβολίδες και διακοπή στο ντέρμπι, τραυματίστηκε τερματοφύλακας

Ένας… χαμούλης επικράτησε τρία λεπτά πριν από το σφύριγμα της λήξης του ποδοσφαιρικού ντέρμπι της Πράγας, μεταξύ της Σλάβια και της Σπάρτα, όταν εκατοντάδες οπαδοί της πρώτης εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας φωτοβολίδες και έτρεξαν προς την απέναντι κερκίδα!

Οι οπαδοί της Σλάβια Πράγας πέταξαν τις φωτοβολίδες τους προς τους οπαδούς της Σπάρτα, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να τρέχουν προς τα αποδυτήρια.

Ο τερματοφύλακας της Σπάρτα πράγας, Γιάκουμπ Σουρόβτσικ, τραυματίστηκε από χτύπημα οπαδού και μετά το περιστατικό η ομάδα του αρνήθηκε να ξαναβγεί στον αγωνιστικό χώρο.

Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt — Michał (@majkeI1999) May 9, 2026

Chaos at the Prague derby between Slavia & Sparta tonight! pic.twitter.com/eWsPRjQO8p — (@thecasualultra) May 9, 2026

Το ντέρμπι διεκόπη οριστικά με το σκορ στο 3-2 υπέρ της Σλάβια, η οποία υπερέχει 8 βαθμών της συμπολίτισσάς της στην κορυφή των Playoffs για το πρωτάθλημα Τσεχίας.