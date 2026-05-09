Τροχαίο ατύχημα για την Κ19 της ΑΕΛ Novibet: Το πούλμαν της ομάδας συγκρούστηκε με ΙΧ στο δρόμο για την Αθήνα

Οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο της ομάδας είναι καλά στην υγεία τους
Το πούλμαν της ΑΕΛ/ EUROKINISSI)
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/05/26) στη διαδρομή της Κ19 της ΑΕΛ Novibet για την Αθήνα, όταν το πούλμαν της ομάδας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το πούλμαν της ΑΕΛ Novibet συγκρούστηκε με το ΙΧ στο ύψος της σήραγγας των Καμένων Βούρλων, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το ευχάριστο γεγονός της υπόθεσης να είναι ότι άπαντες είναι καλά στην υγεία τους, αφού δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, ενώ η αποστολή ων Θεσσαλών συνέχισε το ταξίδι της για την Αθήνα, αφού πρώτα καταγράφηκε το περιστατικό.

