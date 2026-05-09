Λέτσε – Γιουβέντους 0-1: Ο Βλάχοβιτς έφερε τη «γηραιά κυρία» μία ανάσα από την έξοδο στο Champions League

Στην τρίτη θέση η ομάδα του Σπαλέτι μετά τη νίκη στην 36η αγωνιστική της Serie A
Ο Βλάχοβιτς πανηγυρίζει το γκολ του/ REUTERS/Alessandro Garofalo
Η Γιουβέντους κέρδισε 1-0 στην έδρα της Λέτσε για την 36η αγωνιστική της Serie A και είναι πλέον μία ανάσα από την εξασφάλιση της συμμετοχής στο Champions League της νέας σεζόν.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς σκόραρε στο 1′ μετά από ασίστ του Αντρέα Καμπιάσο και έκανε το 1-0 για τη Γιουβέντους στο γήπεδο της Λέτσε, σκορ που έμελλε να μείνει μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος η «γηραιά κυρία» βρήκε δίχτυα άλλες δύο φορές, όμως και τα δύο τέρματα των Βλάχοβιτς και Καλουλού ακυρώθηκαν για οφσαίντ.

 

Η Γιουβέντους με 68 βαθμούς είναι στην 3η θέση, έχοντας ένα ματς παραπάνω από τους διώκτες της. Η Μίλαν είναι 4η με 67 βαθμούς και η Ρόμα 5η με 62. Η Λέτσε είναι 17η με 32 βαθμούς, στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

