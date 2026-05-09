Ο Χρήστος Τζόλης είχε δύο ασίστ κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν – Οδηγεί την Κλαμπ Μπριζ στον τίτλο

Έτοιμη να σηκώσει το πρωτάθλημα Βελγίου η Κλαμπ Μπριζ, τρεις "στροφές" πριν το φινάλε των πλέι οφ τίτλου
Ο Τζόλης με τη φανέλα της Μπριζ/ (Spada/LaPresse via AP)
Με κορυφαίο τον Χρήστο Τζόλη, η Κλαμπ Μπριζ νίκησε με 2-0 τη Σεντ Τρουϊντέν στο “Γιαν Μπρέιντελ” για την 7η αγωνιστική των playoffs και προσωρινά ξέφυγε με +4 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (10.05.2026) τη Μαλίν.

Ο Χρήστος Τζόλης έπαιξε σε όλο το ματς και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Κλαμπ Μπριζ, καθώς από δικές του ασίστ (έφτασε τις 15 στην τρέχουσα σεζόν) οι Τρεσόντλι (12΄) και Φορμπς (51′) διαμόρφωσαν το 2-0 του αγώνα.

Πλέον, οι “μαυρομπλέ” ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να “κλειδώσουν” τον τίτλο στις 17.05.2026, όταν θα υποδεχθούν στην έδρα τους την πρωταθλήτρια της περασμένης περιόδου, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

