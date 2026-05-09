Champions League: Τι σημαίνει για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό η συμμετοχή της Φενέρμπαχτσε στα προκριματικά

Η Γαλατασαράι στέφθηκε μαθηματικά πρωταθλήτρια Τουρκίας για 4η διαδοχική σεζόν και 26η συνολικά στην ιστορία της, επικρατώντας 4-2 της Αντάλιασπορ στην Κωνσταντινούπολη, μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Έτσι, η Φενέρμπαχτσε παίρνει τη 2η θέση που οδηγεί στο 2ο γύρο των προκριματικών του Champions League της νέας σεζόν.

Όπως αναφέρει με ανάρτησή του το Football Meets Data, ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να γλιτώσει έναν γύρο αν καταφέρει να πάρει τη 2η θέση στο πρωτάθλημα και οδηγηθεί στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε έχει μεγαλύτερο συντελεστή από τον ΠΑΟΚ και θα επωφεληθεί από τυχόν rebalancing, εφόσον η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και τερματίσει στην πρώτη πεντάδα στην Premier League που οδηγεί στη League Phase του Champions League.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, οι Τούρκοι θα χρειάζονται να μείνουν εκτός δυάδας στα πρωταθλήματά τους ο Ολυμπιακός και η Ρέιντζερς.

Εάν λοιπόν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και γίνει rebalancing και παράλληλα οι “ερυθρόλευκοι” τερματίσουν δεύτεροι, τότε δεδομένα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο.

Μαζί με τον ΠΑΟΚ, την ευκαιρία να γλιτώσει έναν γύρο στα προκριματικά έχασαν οι Σάλτσμπουργκ και Σέλτικ.