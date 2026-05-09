Ο Λευτέρης Πετρούνιας «χρυσός» στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής

Από τη στιγμή που ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε παγκόσμιο επίπεδο, το πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρείται κάτι... βατό για τον “άρχοντα των κρίκων”
Ο Λευτέρης Πετρούνιας (ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Έδωσε μια ακόμα εντυπωσιακή παράσταση στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα “Ι. Μελισσανίδης”! Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, στο αγώνισμα των κρίκων.

Χωρίς να έχει καλή έξοδο, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν είχε ανταγωνισμό στη μάχη της πρωτιάς. Ο “άρχοντας των κρίκων” δέχθηκε το ζεστό χειροκρότημα από όσους βρέθηκαν στο κλειστό της Μίκρας, με την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του, αλλά και τα συγχαριτήριά της συζύγου του Βασιλικής Μιλλούση.

“Ήρθαμε εδώ να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Αυτό που δοκίμασα σήμερα το έχω κάνει μόνο μια φορά, μετά το Κάιρο, που πέρασα και τον τραυματισμό με τη μέση μου. Ανεβάσαμε το βαθμό δυσκολίας. Θα παίξω με αυτό το βαθμό δυσκολίας στο Ευρωπαϊκό, ήθελα να το δοκιμάσω. Δεν ήμουν απόλυτα έτοιμος, γι αυτό ακούμπησαν και τα χέρια στην προσγείωση. Ήταν βαρύ το πρόγραμμα.

Περάσαμε ένα τεστ. Δείξαμε στον κόσμο ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη διοργάνωση. Όλη η εθνική ομάδα είναι εδώ. Το επίπεδο στη γυμναστική ανεβαίνει” ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, μετά τον αγώνα του.

