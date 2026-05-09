Σάκοτα: «Πρέπει να έχεις «τέτοια» για να πάρεις το τελευταίο σουτ, ένιωθα ότι η διαφορά δεν είναι αρκετή»

Η ΑΕΚ ηττήθηκε 86-92 από τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League και ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε το προαίσθημα ότι δεν αρκούσε η διαφορά του ημιχρόνου (42-25).

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά τη λήξη του τελικού της ΑΕΚ με τη Ρίτας, μίλησε και για την επιλογή να πάρει ο Λεκαβίτσιους την τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας, λέγοντας ότι ήταν ένα από τα play που έδειξε, ενώ δήλωσε ότι χρειάζεται να έχει… «τέτοια» ένας παίκτης για να πάρει αυτό το σουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Συγχαρητήρια στην Ρίτας. Έπαιξαν μέχρι το τέλος και αυτό είναι το νόημα στο μπάσκετ, πρέπει να παίζεις για 40 λεπτά. Κάποιες φορές για 45. Ήταν καλύτεροι στο τέλος. Το να φτάσουμε στο Final-Four ήταν επιτυχία, ακόμα καλύτερα που πήγαμε στον τελικό. Αλλά όταν χάνεις έτσι, δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος.

Δεν είμαστε μαθημένοι να παίζουμε 2 ματς σε 3 μέρες. Ειδικά με τον τρόπο που κάνουμε ροτέισον. Είναι δύσκολο να χάνεις έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή. Είδα να πέφτει η ενέργεια. Ήμασταν προετοιμασμένοι και παίξαμε καλά. Αν βάζαν δίποντα, μαθηματικά δεν θα χάναμε. Αυτό είναι το μπάσκετ. Νικούσαμε με ανατροπές.

Στο τέλος χάσαμε με τον ίδιο τρόπο. Αν είχαμε περισσότερες μέρες να προετοιμαστούμε, θα ήμασταν καλοί για 40 λεπτά. Όταν πας στο F4 πρέπει να είσαι έτοιμος να έχεις περισσότερους παίκτες στο ροτέισον. Μία από τις επιλογές στην τελευταία επίθεση ήταν και ο Λεκαβίτσιους. Σε όλο το ματς ήταν καλός. Δεν σχολιάζω το τελευταίο σουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει να έχεις… τέτοια για να πάρεις το τελευταίο σουτ. Αν θες να σχολιάσω την τελευταία άμυνα. Έχουμε τρεις πόντους και μπάλα στα χέρια και πάμε στο άουτ. Παίζουμε με αλλαγές, ξέρουμε πως μπορούμε να κάνουμε φάουλ και τρώμε τρίποντο με την επαφή. Αυτό πονάει. Ποτέ δεν κάνω κριτική στον παίκτη που κάνει το τελευταίο σουτ. Ποτέ.

Φάουλ δεν πρέπει να γίνει στα 22” πριν. Ποτέ. Εμείς παίζουμε με αλλαγές. Δεν έχουμε λόγο και δεχόμαστε δύο πόντους. Άρα παίζεις μία άμυνα πιεστική και αφήνεις τον αντίπαλο. Ευθύνη σε κάθε παίκτη είπαμε στο τάιμ άουτ. Όσο περισσότερο κρατάει η επίθεση, τόσο καλύτερα για εμάς. Αλλά δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα στη ζωή.

Οι τρόποι να χάσεις και να κερδίσεις είναι πολλοί. Ξέρετε και εσείς και εμείς πόσα παιχνίδια έχουμε γυρίσει εμείς. Εδώ οι παίκτες είναι σε λίγο πιο υψηλό επίπεδο. Η άλλη ομάδα έχει 12 παίκτες με σχεδόν ίδια αξία. Και αμυντικούς και καλούς ψηλούς. Έπαιξαν πολύ καλή άμυνα. Εμείς δεν αντέξαμε. Αυτό είναι. Εμένα δεν μου λείπει τίποτα στην ζωή μου.

Λυπάμαι για τα παιδιά που κάνανε πολύ καλή σεζόν, έπαιξαν ένα τέλειο παιχνίδι. έλειπε λίγο η βενζίνη και το καθαρό μυαλό σε επιθετικές φάσεις για να τελειώσουμε το ματς. Αυτό έχει σχέση με την κούραση. Λυπάμαι για τα παιδιά και τον κόσμο. Και για τον σωματείο, που ήταν κοντά να πάρει μία κούπα ακόμα.

Αλλά η ομάδα βελτιώνεται. Από πέρσι, σήμερα, ελπίζω ότι θα είναι και στο μέλλον ακόμα καλύτερα. Δεν θεωρώ ούτε μία ομάδα στο κόσμο να είναι καλή και μεγάλη αν εξαρτάται από ένα αποτέλεσμα. Μεγάλες ομάδες χάνουν, κερδίζουν, συνεχίζουν, βελτιώνονται. Κάνουν ανάλυση για το τι φταίει, συνεχίζουν, αλλάζουν.

Έχω περάσει πάρα πολλές απογοητεύσεις στην ζωή μου για να εξαρτάται κάτι στην ζωή μου από ένα αποτέλεσμα. Θέλω να συνεχίζω αν είμαι υγιής».