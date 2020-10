Champions League: Επίσημο! Με κόσμο στις κερκίδες τα ματς των ομίλων (pic)

Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα πως τα ματς των ομίλων του Champions League θα διεξαχθούν με παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες και συγκεκριμένα με το 30% της χωρητικότητας του εκάστοτε γηπέδου.

Με την επιτυχημένη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού Super Cup ως οδηγό, η UEFA αποφάσισε να επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες στα ματς των ομίλων του Champions League!

Συγκεκριμένα οι ομάδες ενημερώθηκαν ήδη πως θα θα επιτραπεί να υπάρχει πληρότητα στο 30% σε κάθε γήπεδο, αλλά δεν θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν φιλοξενούμενοι οπαδοί, ενώ φυσικά θα πρέπει να ακολουθείται το υγειονομικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την ασφάλεια όλων αναφορικά με τον κορονοϊό.

NEWS: Following the successful pilot match that was held at the #SuperCup in Budapest on 24 September, UEFA will allow the partial return of spectators for UEFA matches where local laws permit, starting from next week’s national team games.



