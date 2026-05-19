Άρσεναλ: Έκρηξη χαράς από οπαδούς έξω από το Emirates, για την κατάκτηση της Premier League

Η Άρσεναλ είναι πανάξια πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26, επιστρέφοντας στο “θρόνο” του πρωταθλήματος και δίνοντας τεράστια χαρά στους οπαδούς της, που περίμεναν 22 χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή.

Η Άρσεναλ πήρε “δωράκι” τίτλου από τη Μπόρνμουθ η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο “Βιτάλιτι”. Το σφύριγμα της λήξης έδωσε το έναυσμα στους φίλους των”κανονιέρηδων”, να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς.

Τόσο στις παμπ του Λονδίνου, όσο και στο έξω από το γήπεδο της ομάδας, το Emirates, υπήρχαν έντονοι πανηγυρισμοί, με χιλιάδες οπαδούς να ξεχύνονται στους δρόμους και “ξεσπούν” από χαρά.

Η περιοχή γύρω από το γήπεδο μετατράπηκε σε ένα τεράστιο κόκκινο ποτάμι που δεν έλεγε να σταματήσει. Σαμπάνιες, φωνές, χοροί, βίντεο που ήδη κάνουν τον γύρο του κόσμου.

The scenes from these Arsenal fans at full time as they crowned Premier League CHAMPIONS.



@BeanymanSports pic.twitter.com/7xAOQH6dBX — Midnite (@midnite) May 19, 2026

The scenes outside The Emirates in north London, as Arsenal officially became Premier League champions. pic.twitter.com/331rJcFlrp — DailyAFC (@DailyAFC) May 19, 2026

Άνθρωποι αγκαλιάζονταν με αγνώστους και πολλοί έκλαιγαν από χαρά, αφού ήρθε η επιτυχία που περίμεναν δύο δεκαετίες. Σημαίες, καπνογόνα, τύμπανα και συνθήματα ακούστηκαν μέχρι το κέντρο της πόλης.

Το πάρτι αυτό αναμένεται να συνεχιστεί για μέρες στο Βόρειο Λονδίνο.