Αθλητικά

Άρσεναλ: Έκρηξη χαράς από οπαδούς έξω από το Emirates, για την κατάκτηση της Premier League

Το Βόρειο Λονδίνο δύσκολα θα κοιμηθεί απόψε (19.05.2026)
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Άρσεναλ είναι πανάξια πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26, επιστρέφοντας στο “θρόνο” του πρωταθλήματος και δίνοντας τεράστια χαρά στους οπαδούς της, που περίμεναν 22 χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή.

Η Άρσεναλ πήρε “δωράκι” τίτλου από τη Μπόρνμουθ η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο “Βιτάλιτι”. Το σφύριγμα της λήξης έδωσε το έναυσμα στους φίλους των”κανονιέρηδων”, να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς.

Τόσο στις παμπ του Λονδίνου, όσο και στο έξω από το γήπεδο της ομάδας, το Emirates, υπήρχαν έντονοι πανηγυρισμοί, με χιλιάδες οπαδούς να ξεχύνονται στους δρόμους και “ξεσπούν” από χαρά.

Η περιοχή γύρω από το γήπεδο μετατράπηκε σε ένα τεράστιο κόκκινο ποτάμι που δεν έλεγε να σταματήσει. Σαμπάνιες, φωνές, χοροί, βίντεο που ήδη κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Άνθρωποι αγκαλιάζονταν με αγνώστους και πολλοί έκλαιγαν από χαρά, αφού ήρθε η επιτυχία που περίμεναν δύο δεκαετίες. Σημαίες, καπνογόνα, τύμπανα και συνθήματα ακούστηκαν μέχρι το κέντρο της πόλης.

Το πάρτι αυτό αναμένεται να συνεχιστεί για μέρες στο Βόρειο Λονδίνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
110
109
104
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά το Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1, κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια
Οι “κανονιέρηδες” πανηγυρίζουν τον τίτλο στην Premier League, μιας και ο ένας βαθμός που πήραν οι "πολίτες" δεν τους αρκεί, με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται την Κυριακή (24.05.2026)
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
Newsit logo
Newsit logo