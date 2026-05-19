Ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα στη Ζάκυνθο μαζί με τη νέα του σύντροφο

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ολοκληρώσει προ πολλού τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του με την Μπαρτσελόνα, λόγω του τραυματισμού που υπέστη αλλά θα είναι έτοιμος για την Ισπανία και το Μουντιάλ του 2026. Ο νεαρός επιθετικός αποφάσισε να ξεκουραστεί μερικές ημέρες και να… φορτίσει τις μπαταρίες του ενόψει Μουντιάλ, πηγαίνοντας διακοπές με τη νέα του σύντροφο, Ινές Γκαρσία. Προορισμός για τον Ισπανό “αστέρα”, η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Ζάκυνθος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Ζακύνθου, ο Λαμίν Γιαμάλ έφτασε στο νησί με ιδιωτικό τζετ για ολιγοήμερες διακοπές. Ο νεαρός σταρ των “μπλαουγκράνα” εθεάθη σε διάφορα σημεία του νησιού, αλλά και στην περιοχή του Λαγανά, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του και μέλη της προσωπικής του ασφάλειας.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Ισπανό άσο να περπατά χαλαρός δίπλα στη νεαρή 20χρονη influencer, με την οποία συνδέεται το τελευταίο διάστημα.

Lamine Yamal with Inés García in Greece today.

Η Ινές Γκαρσία από τη Σεβίλλη δραστηριοποιείται κυρίως στο Instagram και το TikTok, δημοσιεύοντας περιεχόμενο γύρω από τη μόδα και το lifestyle.