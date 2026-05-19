Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά το Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1, κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια

Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14 φορά στην ιστορία της η Άρσεναλ. Οι “κανονιέρηδες” επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League, εξασφαλίζοντας τον τίτλο, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωσή του. Η ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπόρνμουθ (1-1) ήταν το αποτέλεσμα που έκρινε την κούπα!
Η Άρσεναλ διατηρήθηκε έτσι στο +4 από τη Μάντσεστερ Σίτι και -μια αγωνιστική πριν το φινάλε- κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια και τη σεζόν 2003-2004. Θυμίζουμε ότι εκείνη η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ, έμεινε γνωστή ως “The Invincibles”, επειδή ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα αήττητη, με απολογισμό 26 νίκες, 12 ισοπαλίες και 0 ήττες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Μάντσεστερ Σίτι μένει έτσι για δεύτερη σερί σεζόν χωρίς να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να αποχωρεί από τους “πολίτες” μετά από 10 χρόνια και 20 τρόπαια (ο Έντσο Μαρέσκα φαίνεται πως θα τον αντικαταστήσει)!
Απ’ την άλλη, η Μπόρνμουθ συμπλήρωσε 17 ματς αήττητη στην Premier League, ανέβηκε στους 56 βαθμούς και θα αγωνιστεί στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Για την ιστορία, γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ισοφάρισε στο 90+5΄ ο Χάαλαντ!
Το τελευταίο ματς τη σεζόν στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (24.05.2026) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα για την Άρσεναλ, αφού πλέον θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η «Χρυσή Βίβλος» του αγγλικού πρωταθλήματος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20): 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013
Λίβερπουλ (20): 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020
Άρσεναλ (14): 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026
Μάντσεστερ Σίτι (10): 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
Έβερτον (9): 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987
Άστον Βίλα (7): 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981
Σάντερλαντ (6): 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936
Τσέλσι (6): 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
Σέφιλντ Γουένσντεϊ (4): 1903, 1904, 1929, 1930
Νιούκαστλ (4): 1905, 1907, 1909, 1927
Μπλάκμπερν (3): 1912, 1914, 1995
Χάντερσφιλντ (3): 1924, 1925, 1926
Γουλβς (3): 1954, 1958, 1959
Λιντς (3): 1969, 1974, 1992
Πρέστον (2): 1889, 1890
Μπέρνλι (2): 1921, 1960
Πόρτσμουθ (2): 1949, 1950
Τότεναμ (2): 1951, 1961
Ντέρμπι (2): 1972, 1975
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1): 1898
Γουέστ Μπρόμ (1): 1920
Ίπσουιτς (1): 1962
Νότιγχαμ Φόρεστ (1): 1978
Λέστερ (1): 2016