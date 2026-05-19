Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά το Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1, κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια

Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14 φορά στην ιστορία της η Άρσεναλ. Οι “κανονιέρηδες” επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League, εξασφαλίζοντας τον τίτλο, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωσή του. Η ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπόρνμουθ (1-1) ήταν το αποτέλεσμα που έκρινε την κούπα!

Η Άρσεναλ διατηρήθηκε έτσι στο +4 από τη Μάντσεστερ Σίτι και -μια αγωνιστική πριν το φινάλε- κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια και τη σεζόν 2003-2004. Θυμίζουμε ότι εκείνη η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ, έμεινε γνωστή ως “The Invincibles”, επειδή ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα αήττητη, με απολογισμό 26 νίκες, 12 ισοπαλίες και 0 ήττες.

Η Μάντσεστερ Σίτι μένει έτσι για δεύτερη σερί σεζόν χωρίς να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να αποχωρεί από τους “πολίτες” μετά από 10 χρόνια και 20 τρόπαια (ο Έντσο Μαρέσκα φαίνεται πως θα τον αντικαταστήσει)!

Απ’ την άλλη, η Μπόρνμουθ συμπλήρωσε 17 ματς αήττητη στην Premier League, ανέβηκε στους 56 βαθμούς και θα αγωνιστεί στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Για την ιστορία, γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ισοφάρισε στο 90+5΄ ο Χάαλαντ!

Το τελευταίο ματς τη σεζόν στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (24.05.2026) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα για την Άρσεναλ, αφού πλέον θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.

Η «Χρυσή Βίβλος» του αγγλικού πρωταθλήματος

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20): 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013

Λίβερπουλ (20): 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020

Άρσεναλ (14): 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026

Μάντσεστερ Σίτι (10): 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

Έβερτον (9): 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987

Άστον Βίλα (7): 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981

Σάντερλαντ (6): 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936

Τσέλσι (6): 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017

Σέφιλντ Γουένσντεϊ (4): 1903, 1904, 1929, 1930

Νιούκαστλ (4): 1905, 1907, 1909, 1927

Μπλάκμπερν (3): 1912, 1914, 1995

Χάντερσφιλντ (3): 1924, 1925, 1926

Γουλβς (3): 1954, 1958, 1959

Λιντς (3): 1969, 1974, 1992

Πρέστον (2): 1889, 1890

Μπέρνλι (2): 1921, 1960

Πόρτσμουθ (2): 1949, 1950

Τότεναμ (2): 1951, 1961

Ντέρμπι (2): 1972, 1975

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1): 1898

Γουέστ Μπρόμ (1): 1920

Ίπσουιτς (1): 1962

Νότιγχαμ Φόρεστ (1): 1978

Λέστερ (1): 2016