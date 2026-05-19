Τσέλσι – Τότεναμ 2-1: Την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η παραμονή των «σπερς» στην Premier League

Τότεναμ και Γουέστ Χαμ θα δώσουν το "μεγάλο" αγώνα στο φινάλε της Premier League
Η Τσέλσι κέρδισε με 2-1 την Τότεναμ μέσα στο “Στάμφορντ Μπριτζ”, με τους “σπερς” να παραμένουν στο +2 από τον υποβιβασμό και την Γουέστ Χαμ kai thn premier League να ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή (24.05.2026).

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Τσέλσι ξαναμπήκε σε… τροχιά Ευρώπης, πιάνοντας την 8η θέση που οδηγεί στο επόμενο Conference League. Κι έχει ακόμη ελπίδες για το Europa League, αν ακαταφέρει την τελευταία αγωνιστική (παίζει εκτός με τη Σάντερλαντ) να προσπεράσει την Μπράιτον (είναι στο +1 και υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Την ίδια ώρα η Τότεναμ παρέμεινε στη 17η θέση και στο +2 απ’ την Γουέστ Χαμ κι εξακολουθεί να… αγχώνεται για την παραμονή της, καθώς θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν βαθμό την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Έβερτον, για να παραμείνει στην κατηγορία. Η Γουέστ Χαμ υποδέχεται την Λιντς.

Αποτελέσματα και σκόρερ:

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

(42′ Ρότζερς, 57′, 73′ Γουότκινς, 89′ ΜακΓκιν – 52′, 90’+2′ Φαν Ντάικ)

Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

(5′ Σο, 56′ Κούνια, 76′ Μπεμό-54′ Μοράτο, 78′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

(40′, 88′ Ουατάρα-6′ Σαρ, 52′ Γουόρτον)

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

(43′ Ρολ-59′ Μπρόμπεϊ, 81′ Λε Φι, 90’+ Ισιντορ)

Λιντς-Μπράιτον 1-0

(90’+ Κάλβερτ-Λιούιν)

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

(25′ Μανέ-45’+ Ρόμπινσον)

Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 3-1

(15′ Βόλτεμαντε, 19΄, 65′ Οσούλα – 69′ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0

(37΄ Χάβερτς)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

(39΄ Κρουπί – 90+5΄ Χάαλαντ)

Τσέλσι-Τότεναμ 2-1

(18΄ Έντσο Φερνάντες, 67΄ Αντρέι Σάντος – 74΄ Ριτσάρλισον)

Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά το Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1, κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια
Οι “κανονιέρηδες” πανηγυρίζουν τον τίτλο στην Premier League, μιας και ο ένας βαθμός που πήραν οι "πολίτες" δεν τους αρκεί, με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται την Κυριακή (24.05.2026)
