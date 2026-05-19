Αρσέν Βενγκέρ για το πρωτάθλημα της Άρσεναλ: «Τα καταφέρατε, τώρα απολαύστε κάθε στιγμή»

Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Άρσεναλ, μίλησε για την πρωταθλήτρια ομάδα του Μιγκέλ Αρτέτα
Η ποδοσφαιρική κατάρα της Άρσεναλ έλαβε τέλος και οι Λονδρέζοι κατέκτησαν την Premier League για 14η στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2004 και το τελευταίο πρωτάθλημα του Αρσέν Βενγκέρ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Μπόρνμουθ για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League, ένα αποτέλεσμα που έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στην Άρσεναλ, που επιστρέφουν στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και τους “Invincibles” του Αρσέν Βενγκέρ.

Η πρώτη αντίδραση των “κανονιέρηδων” ήταν να ανεβάσουν ένα video που εμφάνισε τον Αρσέν Βενγκέρ να κρατάει ένα ποτήρι κρασί και να λέει: “Τα καταφέρατε. Οι πρωταθλητές προχωρούν, εκεί που οι άλλοι σταματούν. Αυτή είναι η στιγμή σας. Τώρα προχωρήστε και απολαύστε κάθε στιγμή“.

Ακολούθως το video έδειξε τις καλύτερες στιγμές από τη φετινή πρωταθληματική σεζόν αλλά και έναν λόγο του Μικέλ Αρτέτα, που επιτέλους είδε τους κόπους της προσπάθειάς του να δικαιώνονται.

