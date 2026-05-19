«Η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα» σύμφωνα το ιταλικό Sky Sports

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Πορτογάλου τεχνικού στους “μερένγκες” φαίνεται πως έχει ξεκινήσει
ΦΩΤΟ Reuters
Μια ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως βρίσκεται ο Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, με τον Πορτογάλο προπονητή να επιστρέφει στο “Μπερναμπέου” μετά από 13 χρόνια.

Σύμφωνα με το ιταλικό «Sky Sports», η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα κι έτσι ο Ίβηρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει στους “μερένγκες” και να ανακοινωθεί.

Η συγκεκριμένη ρήτρα ήταν του ύψους των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει φτάσει εδώ και μέρες σε συμφωνία με τον Μουρίνιο, καθώς ο Πέρεθ θεωρεί πως ο 63χρονος έμπειρος προπονητής είναι ο κατάλληλος για να επαναφέρει τους Μαδριλένους στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο κάθισε στον πάγκο των Μαδριδίστας από το 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ Ισπανίας. Τη φετινή σεζόν, τερμάτισε τρίτος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με την Μπενφίκα, μετρώντας 23 νίκες και 11 ισοπαλίες σε 34 ματς.

