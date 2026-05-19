Ο Ποντένσε έκανε τον απολογισμό του: «Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε, ειδικά για εμένα – Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ»

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να να κατακτήσει τη φετινή Super League, όμως εξασφάλισε την έξοδο στα προκριματικά του Champions League της νέας περιόδου. Ο Ντάνιελ Ποντένσε ήταν ένας από τους παίκτες των Πειραιωτών που δεν έπιασαν καλή απόδοση κι έτσι δεν μπόρεσαν να προσφέρουν τα αναμενόμενα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ντάνιελ Ποντένσε αναφέρθηκε στην αγωνιστική χρονιά που ολοκληρώθηκε, τόνισε ότι η σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ίδιος.

Ο Πορτογάλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φίλους των “ερυθρόλευκων” για την στήριξή τους, λέγοντας: “Την επόμενη σεζόν (του χρόνου) θα πάρετε αυτό που αξίζετε”.

Η ανάρτηση του Ντάνιελ Ποντένσε:

“Σίγουρα δεν ήταν η σεζόν που όλοι θέλαμε και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με μένα. Υπήρχαν παρόλα αυτά πολλές καλές στιγμές αλλά όχι αρκετές σε σχέση με αυτά που είχατε συνηθίσει.

Ένα πράγμα παραμένει σίγουρο ως προς εμένα: Η στήριξη και η αγάπη μου για αυτήν την ομάδα που δεν ορίζεται με λέξεις. Είστε εκείνοι που κάνατε και κάνετε αυτήν την ομάδα τεράστια και την πιο μεγάλη. Για αυτό τώρα θα έχουμε ένα διάστημα ξεκούρασης και να σκεφτούμε για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ. Την επόμενη σεζόν (του χρόνου) θα πάρετε αυτό που αξίζετε. Σας ευχαριστώ για την στήριξή σας μέσα στη σεζόν. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα”.