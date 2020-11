Champions League: Οι επτά ομάδες που μπορούν να προκριθούν από αυτή την εβδομάδα

Επτά ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν στους “16” του Champions League από την τέταρτη αγωνιστική. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν, είναι να κερδίσουν τα παιχνίδια τους αυτήν την εβδομάδα, ώστε να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της φάσης των ομίλων.

Η μία ομάδα είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αν κερδίσει τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, θα κάνει το 4/4 και θα προκριθεί.

Το ίδιο ισχύει για την Μπάγερν Μονάχο που υποδέχεται τη Σάλτσμπουργκ, καθώς και για τις Λίβερπουλ (κόντρα στην Αταλάντα), Τσέλσι (κόντρα στην Ρεν), Σεβίλλη (κόντρα στην Κράσνονταρ), Μπαρτσελόνα (κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου) και Γιουβέντους (κόντρα στην Φερεντσβάρος).

